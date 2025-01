Rodrigo Chaves: “Si yo me voy, es a ser presidente del Congreso”

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que si renuncia al máximo cargo en el Poder Ejecutivo será “para ser presidente de la Asamblea Legislativa”.

De esa manera, se refirió a la posibilidad de dejar su silla en Zapote para lanzar su candidatura como diputado, un tema que no había descartado en el pasado y que, recientemente, la oficialista Pilar Cisneros volvió a poner sobre la mesa.

En la tradicional conferencia de prensa de los miércoles, nuevamente, el mandatario no negó esa posibilidad; pero sí dejó clara cuál sería su intención, en caso de concretarse.

“Yo no iría de diputado, seamos francos. Yo no estoy pensando en eso. ¿Usted cree que yo iría de diputado a sentarme en la curul que tiene Katherine Moreira o Luz Mary Alpízar, Óscar Izquierdo o ‘Chico’ Nicolás? Seamos francos, yo no iría a eso: yo, si me voy, es a ser presidente del Congreso, y de un Congreso con una mayoría enorme.

“Eso es lo que doña Pilar está insinuando, y yo, con mi transparencia, les digo: si me voy por ay, es porque voy pa'llá (sic). Si no, ¿pa’ qué voy a irme?, dirían mis abuelos. Entonces, le voy a dar la respuesta exacta de lo que va a pasar: lo más seguro es que quién sabe, y aun así depende, y ahí vamos a pensarlo y veremos”, respondió ante la consulta de la prensa.​