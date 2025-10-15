Rodrigo Chaves se someterá a cirugía en Estados Unidos

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comunicó que se someterá a una cirugía la próxima semana en Estados Unidos.

Durante una conferencia la tarde de este miércoles, el mandatario comunicó que se operará de una hiperplasia prostática, por un agrandamiento benigno (no canceroso) de la glándula prostática.

"Me voy a ir a hacer una operación para lidiar con un tema que la mayoría de los hombres de mi edad tienen que lidiar, que es hiperplasia prostática. Gracias a Dios no hay signos de cáncer ni nada, simplemente se me dificulta ir al baño. Es molesto. Voy a ir a corregir eso", aseguró el gobernante.

Precisamente, el crecimiento de la próstata puede comprimir la uretra, lo que provoca problemas urinarios, como dificultad para orinar, chorro débil o necesidad frecuente de orinar.

Chaves explicó que decidió operarse en el gigante norteamericano porque será su sobrino, Froy González, quien se encargue de la cirugía. Él trabaja en Atlanta, Georgia, al sureste de Estados Unidos. Además, el presidente reveló que tiene seguro privado y que lo aplicará en este caso.

Asimismo, el mandatario comentó que decidió realizarse el procedimiento que requiere menos tiempo de incapacidad y este no está disponible en Costa Rica.

El gobernante estará fuera del país entre el 19 y el 25 de octubre próximos. Sin embargo, admitió que su reposo será más prolongado, aunque aseveró que no haría caso a su sobrino y garantizó que estará presente en sus típicas ruedas de prensa el 29 de este mes.