Rodrigo Chaves reclama a Figueres y a Saborío por no asistir a debate en Zona Norte

Rodrigo Chaves Robles, candidato a la presidencia para el partido Progreso Social Democrático (PSD), arremetió con todo esta noche en contra de José María Figueres, del PLN, y Lineth Saborío, del PUSC, por no presentarse al debate presidencial en la Zona Norte.



“Me parece lamentable que doña Lineth Saborío y don José María Figueres no hayan venido esta noche al debate en San Carlos. Ellos son representantes de los partidos que de los últimos 24 años han gobernado 16 en este país y han contribuido a la crisis, además tienen deudas históricas.

“Don José María prometió, hace 27 años con lágrimas en los ojos, terminar la carretera a San Carlos, sigue llorando y la carretera no está terminada.

“Doña Lineth no es ni sí ni no, pero tal vez que sí, al contrario, y aun así depende, tenemos que dar la cara todos los que queremos liderar este país, con respuestas concretas y claras a los problemas de los sancarleños y del resto de este país que está en una crisis enorme, escondiéndose no se pueden discutir las políticas públicas ni permitirle a la gente que se informe en el voto, que es crucial”, aseveró el exministro de Hacienda.

Según sus respectivas redes sociales, este viernes Saborío estaba de gira en Limón y Figueres en la Zona de los Santos.



Además de Chaves, en el debate se hicieron presente los candidatos: Fabricio Alvarado del Partido Nueva República, Rolando Araya del Partido Costa Rica Justa, Welmer Ramos del Partido Acción Ciudadana y José María Villalta del Frente Amplio.