Rodrigo Chaves reaparece en pasillos del Congreso para primera reunión como ministro

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, reapareció en los pasillos de la Asamblea Legislativa.

Lo hizo para sostener una reunión con la fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), en su primera visita al Congreso desde que dejó el poder, el 8 de mayo pasado.

Al cabo del encuentro, el expresidente se limitó a decir que le "fue muy bien" y que está "muy contento" con la bancada.

Por su parte, el jefe de fracción, Nogui Acosta, explicó que Chaves busca tener cercanía con los diputados de gobierno.

De igual forma, indicó que durante la cita se conversó sobre las prioridades y los objetivos que tiene el Poder Ejecutivo durante los tres meses de sesiones extraordinarias.

Entre las iniciativas de relevancia, Acosta mencionó las relacionadas con las alianzas público-privadas, la solución a la crisis ambiental por el fallido proyecto minero de Crucitas, así como las reformas necesarias para la construcción de Ciudad Gobierno y de la Marina de Limón.

"Primero que nada, nos dijo que el trabajo que hemos venido haciendo ha sido coherente. La aprobación de los préstamos fue bien importante porque crea una muy buena condición al Gobierno para entrar. Vamos a continuar con esta coordinación en los siguientes meses", indicó el vocero del oficialismo.

La visita del exmandatario al Parlamento se da un día antes de que la presidenta Laura Fernández reciba a las fracciones en la sede del Poder Ejecutivo. Se trata del primer encuentro cara a cara que la gobernante tiene con los legisladores desde que entró en funciones el 8 de mayo anterior.

Al respecto, Acosta destacó que la mandataria tiene apertura al diálogo y recalcó que las necesidades del país están claras y que lo que falta ahora es llegar a acuerdos para sus soluciones.

El jefe de fracción explicó que la idea es que reuniones similares con Chaves se den de forma periódica. No está claro si ese ejercicio aplicará con la oposición.