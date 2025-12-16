Rodrigo Chaves descarta acudir al Congreso para sesión en la que se discutirá su desafuero

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, confirmó la mañana de este martes que no asistirá a la sesión en la que se discutirá un levantamiento de su inmunidad solicitado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La decisión la confirmó la Casa Presidencial en un comunicado emitido cinco horas antes de que los diputados se reúnan para dar pie al debate en torno al pedido de desafuero, con el que la Autoridad Electoral busca quedar autorizado para continuar con un proceso que le sigue al mandatario por presunta beligerancia.

Inicialmente, 41 diputados aprobaron una moción que concedía al gobernante 30 minutos para hacer su descargo respecto a los hechos que se le achacan. Luego, está previsto el inicio de un debate reglado, en el que los tiempos para el uso de la palabra se dividen por fracción.

"El presidente argumenta que al día de hoy (martes) la Asamblea Legislativa no ha comunicado a su despacho el protocolo para la comparecencia. No hay claridad sobre cuáles son las reglas y condiciones acordadas por los diputados. "El mandatario quiere evitar enfrentarse a cambios de última hora como cuando las diputadas Alejandra Larios y Rocío Alfaro limitaron severamente el tiempo de defensa para el abogado del Presidente (José Miguel Villalobos) a solo 10 minutos, para argumentar sobre las 10 causas por las que el Tribunal Supremo de Elecciones le acusa", señala la nota de prensa.

Reiteradamente, la primera de los congresistas, en su condición de presidenta de la comisión investigadora que estudia el pedido de la Autoridad Electoral, aclaró que los tiempos otorgados para la defensa del mandatario se ajustaban a lo estipulado en el Reglamento del Parlamento, que ni siquiera contempla que los acompañantes de un compareciente hagan uso de la palabra.

A ello, la Casa Presidencial agregó que ni siquiera "es claro" que los legisladores "estén dispuestos" a someter a votación el eventual desafuero de Chaves, luego de que trascendiera el lunes un video de una conversación fuera de micrófonos entre la presidenta interina de la Asamblea, Vanessa Castro, y una asesora, en la que —según el comunicado— se "sugiere una maniobra para romper el cuórum, con el fin de impedir la votación ante la probabilidad de que no tengan suficientes votos para lograrlo".

Para Chaves, la decisión "más respetuosa" es la de "no prestarse a intereses politiqueros", al tiempo que insiste en que no ha transgredido de manera alguna la Constitución Política o ley alguna.

En ese sentido, el gobernante llamó a los congresistas a "honrar el compromiso que asumieron" y acabar con el "ruido innecesario" que la discusión de su inmunidad ha generado en la campaña política.