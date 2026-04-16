Rodrigo Chaves da libre a todo el sector público para Traspaso de Poderes

El presidente Rodrigo Chaves anunció, este jueves, la firma de un decreto ejecutivo de asueto para todo el sector público en virtud del Traspaso de Poderes del próximo 8 de mayo.

La intención, según reconoció Presidencia en un comunicado de prensa, es permitir que “todo el pueblo costarricense participe y disfrute de la mayor fiesta patria de la historia”.

“Este es uno de los actos más poderosos de nuestra democracia: el momento en que el poder cambia de manos de forma pacífica, ordenada y transparente.

“Por eso, el presidente Chaves quiere darle al pueblo costarricense el espacio para ser protagonista de ese momento”, dijo el comunicado.

El asueto está dirigido a las oficinas y establecimientos públicos de todo el país.

El decreto destaca que los servicios públicos esenciales deberán funcionar con normalidad, especialmente los servicios de emergencia, atención médica crítica, cuerpos policiales y otras áreas indispensables para el bienestar de los costarricenses.