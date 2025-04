Rodrigo Chaves califica de “mamotreto” acusación de Fiscalía en su contra

El presidente Rodrigo Chaves calificó de "mamotreto" la acusación que la Fiscalía General presentó en su contra por presunta concusión en el marco del millonario contrato que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) firmó con el productor Christian Bulgarelli para una estrategia de comunicación en Casa Presidencial.

En medio de su conferencia de prensa semanal, el mandatario cuestionó y deslegitimó esa gestión, al tiempo que arremetió con sus tradicionales insultos al fiscal general Carlo Díaz y a la Corte Suprema de Justicia.

A Chaves se le cuestionó si renunciaría a su inmunidad para enfrentar el proceso penal que enfrenta.

También se le preguntó qué opina de las acusaciones que lo tildan de tener actitudes “machistas intimidadoras y matonas” por encarar a Bulgarelli —testigo clave en el caso que se sigue contra el gobernante— en un restaurante de San José el 21 de marzo pasado.

"Yo no creo, honestamente que ver a alguien a los ojos… Matón es Carlo Díaz. Ahí está el video, vayan díganles a esas personas que se compren anteojos.

"Yo lo único que le dije a esa persona fue 'tenga paz'. He oído hablar de gente generación de cristal, papel de cebolla, yo no sé. Yo no soy matón, soy franco, directo, yo no intimido a nadie", declaró el presidente.