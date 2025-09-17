Rodrigo Chaves anuncia que no irá a sesión donde se decidirá su inmunidad

El presidente Rodrigo Chaves anunció, este miércoles, que no asistirá a la sesión del próximo lunes, donde el Plenario Legislativo decidirá si le levanta o no su inmunidad.

En su conferencia de prensa semanal, el mandatario volvió a calificar la investigación como un “montaje” en su contra y aseguró que no irá al Congreso para debatir sobre un tema de “Arias y sus secuaces”.

“No me presentaré al Congreso a hablar, a interactuar con este tema absurdo de Arias y sus secuaces. No voy a ir, sencillamente porque esto no tiene ni pies ni cabeza, no es más que un montaje con un testigo de la corona al que no se le puede creer absolutamente nada, un billete de cuero es menos falso que ese señor”, aseveró.

Chaves tenía el derecho a ejercer su defensa ante el Pleno por un espacio de 30 minutos, luego del cual los diputados discutirán si le levantan o no su fuero de improcedibilidad penal para que continúe el proceso que se le sigue por el presunto delito de concusión.

Hoy, Chaves volvió a arremeter contra Christian Bulgarelli, el productor que ganó el contrato que Casa Presidencial impulsó con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para una estrategia de comunicación.

Precisamente, la investigación penal gira por la hipótesis de que el mandatario habría condicionado ese contrato a un traslado de $32 mil a Federico Cruz, “Choreco”, un exasesor suyo, algo que él niega.

“No me voy a prestar para darle un barniz de legitimidad al espectáculo lamentable, avergonzante que ha montado Rodrigo Arias con algunos diputados, el Poder Judicial y otras influencias externa.



“Eso es una farsa, un show, una comedia bufa donde hay un espectáculo lamentable que da vergüenza jurídica y que ya quedó como una mancha en la Asamblea Legislativa, pero sobre todo para el Poder Judicial”, añadió.

La comisión que analizó la acusación penal recomendó, por mayoría, el levantamiento de la inmunidad de Chaves, que necesitará de 38 votos.

La sesión iniciará a las 2 p. m. y se extenderá, como máximo, a las 6:55 p. m., cuando el expediente se someterá a votación.