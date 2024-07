Rodrigo Chaves al presidente de la Corte: Los ticos tienen dudas del Poder Judicial

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, le mandó un mensaje al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, este jueves: aseguró que los costarricenses tienen dudas "muy profundas" sobre la administración de la justicia en Costa Rica.

"Nos duele como nación que en el año 1948 los costarricenses se hayan disparado unos a otros en parte, por lo que usted menciona: por dudas en el Poder Judicial. No podemos arriesgar la repetición de eso, don Orlando.

Chaves hizo el reproche durante el Concejo Municipal con motivo del bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya, al que también asistió el presidente de la Corte Suprema y lo acompañó en la mesa principal.

El mandatario asegura que los resultados de algunos procesos judiciales han minado la confianza de los costarricenses por el sistema de justicia nacional y citó, de ejemplo, el caso de la exdefensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaum, condenada a siete años y medio de cárcel a inicios de este año.

"Le voy a contar, don Orlando, algo que me parece muy ofensivo a la dignidad nacional. [...] Me enviaron un video de una criminal ya encontrada culpable yendo en vestido de gala al Teatro Nacional a ver la ópera: Ofelia Taitelbaum.



"Después de que se le condenó culpable de casi 39 crímenes, porque la Corte, la administración de la justicia, no ha podido encontrar en meses 30 minutos para decirle cuánto tiempo va a la cárcel”, aseveró el mandatario.