Política
Rodrigo Arias se ausentará del Congreso al menos dos semanas por cirugía
El presidente de la Asamblea Legislativa aseguró que su regreso dependerá de su recuperación.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, se ausentará entre dos y tres semanas de sus labores debido a una cirugía.
El legislador anunció, mediante un comunicado de prensa, que este miércoles 1° de octubre se someterá a una cirugía endoscópica de senos paranasales.
“De acuerdo con la recomendación médica, deberá guardar un periodo de recuperación estimado entre dos y tres semanas, según sea su evolución”, dijo.
En su lugar, el Plenario será presidido por la socialcristiana Vanessa Castro en calidad de vicepresidenta.