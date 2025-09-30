EN VIVO
Rodrigo Arias se ausentará del Congreso al menos dos semanas por cirugía

El presidente de la Asamblea Legislativa aseguró que su regreso dependerá de su recuperación.

Asamblea Legislativa | Cortesía
Por Juan José Herrera 30 de septiembre de 2025, 12:00 PM

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, se ausentará entre dos y tres semanas de sus labores debido a una cirugía.

El legislador anunció, mediante un comunicado de prensa, que este miércoles 1° de octubre se someterá a una cirugía endoscópica de senos paranasales.

“De acuerdo con la recomendación médica, deberá guardar un periodo de recuperación estimado entre dos y tres semanas, según sea su evolución”, dijo.

En su lugar, el Plenario será presidido por la socialcristiana Vanessa Castro en calidad de vicepresidenta.

