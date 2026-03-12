Rodrigo Arias lamenta veto del Ejecutivo a ley de ejecución de la pena

El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, lamentó que el Poder Ejecutivo haya vetado la Ley de Ejecución de la Pena.

Aunque la iniciativa del Poder Judicial fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 19 de febrero anterior con el respaldo de 33 diputados, este martes el ministro de Justicia, Gerald Campos, presentó en el Congreso el veto al proyecto, el cual había sido anunciado por el presidente Rodrigo Chaves desde hacía dos semanas.

El Poder Ejecutivo sostiene que la propuesta debilita la gestión técnica del sistema penitenciario.

Por su parte, Arias expresó lo contrario y lamentó que los tiempos legislativos no permitan reponer el proyecto en el Congreso.