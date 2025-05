Rodrigo Arias: "Hay disonancia, entre voces satisfechas de Monterán y murmullo de desconcierto de Purral"

Pocos minutos después de que el mandatario Rodrigo Chaves concluyera con su mensaje presidencial, llegó la respuesta de Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea, quien en su discurso cuestionó con dureza los logros que se atribuye el jerarca del Poder Ejecutivo.

Si bien reconoció que el país goza de unos números macroeconómicos saludables, cuestionó que las finanzas no son un fin en sí mismas, sino un medio para mejorar la calidad de vida de los costarricenses.

Arias fue directo al decir que en el campo educativo y en la salud hay fallas en la administración.

En el ámbito en que más señaló problemas fue en el de Seguridad Ciudadana, cuando recalcó que Chaves abandonó la Comisión creada para analizar las soluciones a esta amenaza.

"Creamos una comisión tripartita altamente productiva en la que usted y su gobierno participaron al inicio. Sin embargo, usted abandonó este foro de forma estridente, manifestando que no tenía ningún interés en continuar y dijo una frase que pasará a la historia por su inaceptablenegligencia. Dijo usted: "Si saben contar, no cuenten conmigo".Avisada quedó toda Costa Rica de que no cuenta con el presidente de la República. Rodrigo Chaves, a pesar de que en esta administración se han asesinado a más de dos mil quinientas personas.