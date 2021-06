Rodolfo Piza: “No voy a imponer mi candidatura, pero tampoco renunciar a asumirla”

El excandidato presidencial por el Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Piza, aseguró que no impondrá a ningún partido una candidatura suya para el 2022, pero que tampoco renunciará a asumirla.



Piza, aún coordinador a medio tiempo del Observatorio de la Democracia y el Desarrollo de la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó que lleva varias semanas trabajando con el Partido Nuestro Pueblo para tratar de conformar una coalición nacional que pueda pelear la presidencia el próximo año.

“Yo no renuncio a ese esfuerzo y seguiré en ese intento de crear una gran coalición, he conversado con mucha gente pero creo que lo correcto es que sea esa coalición la que escoja el método para elegir su candidato.

“Mi propuesta es que se haga en setiembre en una convención, para presentar el nombre en octubre como dicta el Tribunal Supremo de Elecciones”, dijo en una amplia entrevista con Teletica.com.

¿Pero no impulsará entonces su nombre?

“No voy a imponer mi candidatura, pero tampoco renunciar a asumirla”.

Piza insistió en que ve “muchos líderes” en el proceso de conformación de esa coalición y varios liderazgos interesantes en temas medulares como “libertad, justicia y humanismo” desde diferente sectores liberales, progresistas o conversadores.

¿Con quiénes ha conversado?

“He conversado con mucha gente, seguiré en ese proceso, no quisiera afectar a todos los que he llamado y no quisiera dejar de lado a nadie, quiero concentrarnos en lo que nos une. Hay mucha gente que no compra la vaca porque la ordeña por la cerca, yo tengo que asumir que voy a trabajar si me estoy metiendo en esto”.

Hay muchos nombres que hablan de coaliciones, Mario Redondo, Rodrigo Chaves, Eliecer Feinzaig, el partido Republicano Social Cristiano… ¿Su propuesta se acerca a algunos de ellos?

“Con todos ellos he conversado (…) Quiero convencer a esos líderes de la importancia de esa unión, en esa tarea tengo que hacer un gran esfuerzo, porque no todos están de acuerdo en que estemos en condiciones de liderar el proceso, por eso el diálogo es vital.

Ya hay partidos y nombres que están claros sobre sus propuestas o que incluso iniciaron con sus campañas. ¿No le preocupa entrar tarde a la contienda?

“No por mucho madrugar amanece más temprano, si a la gente le sobra el dinero bien por ellos, cuando uno no tiene fondos de esa naturaleza… Uno trabaja con lo que se puede construir, de esos distintos liderazgos y al final dar la mejor opción que se pueda a los costarricenses”.

¿Renunciará al Observatorio para asumir estos retos?

"Yo ya estoy a medio tiempo con el observatorio, si ya tomara la decisión final de asumir una candidatura pues no podría seguir, pero me parece que eso se decidirá luego. Esta semana y la próxima voy a estar en el país y luego vuelvo a Washington unos días y regreso de nuevo, esa va a ser mi dinámica mientras tanto", finalizó.