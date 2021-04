Roberto Suñol decidirá esta semana si abandona aspiración a candidatura del PUSC

Roberto Suñol decidirá a finales de esta semana si mantiene o no su aspiración a la candidatura presidencial del Partido Unidad Social Cristiana.



El abogado de 62 años debió someterse a una cirugía de emergencia en su espalda el lunes de la semana anterior para corregir un daño severo en su columna vertebral, ocasionado por una hernia de disco que, según dijo, amenazó con dejarlo paralítico.

Sin embargo, Suñol aceptó que entre este viernes y sábado próximos tendrá una última valoración con el equipo médico para que este decida si podrá o no enfrentar la campaña electoral interna del PUSC, que culminará el 13 de junio con su elección nacional.

Acercamientos

Suñol reconoció que si la recomendación médica es desistir de su aspiración política la tomará, pero que entonces vendrán valoraciones de otro tipo.

El precandidato ya había adelantado que podría valorar una coalición con algún otro de los aspirantes socialcristianos y hoy añadió que ya ha conversado con los diputados Pedro Muñoz y Erwen Masís.

“Con don Erwen he conversado, he tenido contactos entre ayer y hoy, así que por ahí hay cosas qué hablar. Con Pedro me he reunido en dos oportunidades, entonces eso está planteado, son posibilidades. Con la única que sí le soy franco no he hablado es con Lineth (Saborío)”, aseveró.