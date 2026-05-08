Rey de España y tres presidentes ya están en el país para investidura de Laura Fernández

El rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Israel, Guatemala y República Dominicana son parte de las figuras que ya están en el país para presenciar la investidura de la presidenta electa, Laura Fernández.

Precisamente fue Isaac Herzog, presidente de Israel, el primero en arribar al país. Lo hizo la madrugada de este jueves.



A las 7 p. m. tocó suelo costarricense Felipe VI; mientras que el presidente dominicano, Luis Abinader, llegó a las 11 a. m.

Por su parte, Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, arribó pasado el mediodía en compañía de su esposa, la primera dama Lucrecia Peinado.

Junto a ellos también se han reportado las llegadas de la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, así como de la ministra de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Noura Al Kaabi.

También está ya en Costa Rica el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Adel Ahmed Al Jubeir; lo mismo que el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas.

André Soares, jefe de gabinete y de la Oficina de la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, también ya está en Costa Rica; lo mismo que el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y el subsecretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Christopher Landau.

En total, hay 91 delegaciones invitadas al traspaso de poderes de este viernes en el Estadio Nacional, cuyo acto principal iniciará a las 11 a. m.