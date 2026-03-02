¿Revertir la rebaja al marchamo? Esto dice el futuro jefe del oficialismo

El diputado electo y futuro jefe de fracción del oficialismo, Nogui Acosta, aseguró que no impulsarán un cambio a la cuestionada reforma que el actual Congreso aprobó para el derecho de circulación o marchamo, a pesar de la molestia que esto sigue originando en el actual Gobierno.

En entrevista con Teletica.com, el también exministro de Hacienda aseguró que, aunque el tema incomoda, honrarán la promesa de campaña que hizo la presidenta electa, Laura Fernández, de no subir impuestos durante su administración.

“Nosotros estamos de acuerdo con una rebaja del marchamos a las personas de más bajos ingresos y ya se aprobó una ley, viviremos con eso. No vamos a entrar en una discusión en donde nos van a acusar de aumentar impuestos.

“Lo que sí no vamos a permitir es que se creen nuevas exoneraciones, ni que te vengan a disminuir los ingresos del Estado. Me parece que es nuestro tema de responsabilidad”, aseveró Acosta.





Incluso, esta semana el presidente Rodrigo Chaves volvió a recordar esa aprobación y a criticar a Eli Feinzaig, jefe del PLP y uno de los impulsores de la reforma autorizada desde 2024.

Acosta, quien para ese entonces era la cabeza de Hacienda, cuestionó que en ese tema y otros como la territorialidad del impuesto de renta que se discutió para salir de la lista gris de la Unión Europea, o el proyecto para aumentar el mínimo exento de los profesionales independientes, no se aportaron soluciones para recortar el gasto.





“Yo creo que es una responsabilidad que el pueblo costarricense nos ha dado a nosotros de mantener la equidad en estos procesos de transformación”, sentenció Acosta.





Repase la entrevista completa en el siguiente enlace de YouTube: