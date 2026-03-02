¿Revertir la rebaja al marchamo? Esto dice el futuro jefe del oficialismo
La venidera Asamblea Legislativa, con una amplia mayoría oficialista, tendría todo para cambiar decisiones que molestaron al actual Gobierno.
El diputado electo y futuro jefe de fracción del oficialismo, Nogui Acosta, aseguró que no impulsarán un cambio a la cuestionada reforma que el actual Congreso aprobó para el derecho de circulación o marchamo, a pesar de la molestia que esto sigue originando en el actual Gobierno.
En entrevista con Teletica.com, el también exministro de Hacienda aseguró que, aunque el tema incomoda, honrarán la promesa de campaña que hizo la presidenta electa, Laura Fernández, de no subir impuestos durante su administración.
“Nosotros estamos de acuerdo con una rebaja del marchamos a las personas de más bajos ingresos y ya se aprobó una ley, viviremos con eso. No vamos a entrar en una discusión en donde nos van a acusar de aumentar impuestos.
“Lo que sí no vamos a permitir es que se creen nuevas exoneraciones, ni que te vengan a disminuir los ingresos del Estado. Me parece que es nuestro tema de responsabilidad”, aseveró Acosta.
Incluso, esta semana el presidente Rodrigo Chaves volvió a recordar esa aprobación y a criticar a Eli Feinzaig, jefe del PLP y uno de los impulsores de la reforma autorizada desde 2024.