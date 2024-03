Reunión relacionada con Manos Abiertas obliga a suspender comparecencia de Marta Esquivel

"Tengo una situación particular que quiero exponerles, que me urge poder atender y, por eso les pediría si pudiéramos ser lo más concretos posible. Resulta que el sábado a las 7:00 p. m. se amplió una medida cautelar con el caso de la fundación de Alajuela. En lo personal, se me está comunicando que tenemos nosotros que atender compartidamente el tema con el Patronato de la Infancia, lo cual me parece muy lógico. Hoy (lunes) a las 10 nos íbamos a reunir para ver ese tema. Se mandó un equipo, pero sí me gustaría ir para apoyarlos lo más pronto posible por la situación particular que se tiene", expuso la presidenta ejecutiva.