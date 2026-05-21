Reunión entre Yara Jiménez y Orlando Aguirre ya tiene fecha

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, confirmó este jueves que se reunirá el próximo 1.º de junio con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.

La cita, que había sido solicitada por el magistrado a la diputada el pasado martes, busca facilitar la coordinación técnica entre la Asamblea y el Poder Judicial.

“Esta Presidencia reitera su reconocimiento a la relevancia de propiciar espacios de diálogo, por lo cual se ha dispuesto atender la referida audiencia el lunes 1.° de junio de 2026, a las 9:30 horas, en el despacho de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, piso –2", dice el oficio enviado hoy por Jiménez a Aguirre.

Aguirre y otros altos jerarcas del Poder Judicial se reunieron el lunes anterior con la presidenta de la República, Laura Fernández, mientras que esta última hizo lo propio con los diputados de oposición el pasado martes.

Esos esfuerzos demuestran un intento de los supremos poderes por acercarse luego de cuatro años marcados por la división y el ataque.