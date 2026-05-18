Reunión entre poderes: “Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados”

En medio del luto por el asesinato del oficial Gerson Rosales, el 13 de mayo pasado. A apenas horas de que se desarticulara un opulento grupo que supuestamente lavaba dinero con una cadena de gimnasios y la importación de vehículos de lujo. Y a 10 días de que la Casa Presidencial cambiara de inquilino.



En ese contexto es que se dieron cita la presidenta de la República, Laura Fernández, y representantes del Poder Judicial la mañana de este lunes en Zapote de San José.



La mandataria había girado una semana antes una invitación para discutir temas de seguridad, una materia en la que ha prometido tener “mano dura”.



Al encuentro acudieron todos los invitados: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, el fiscal general Carlo Díaz y el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.



En la antesala de la reunión, algunos de estos jerarcas desfilaron por una zona mixta improvisada en el lobby de la sede del Poder Ejecutivo, con un mensaje de apertura a los cambios que la gobernante ha anunciado que desea implementar con la mayoría que consiguió en la Asamblea Legislativa.

“En esta materia, la unión de los distintos poderes, la unión de las distintas policías es trascendental. Nosotros no debemos dividirnos, el Estado es uno solo. Y si bien tiene poderes con competencias separadas, son independientes, cuando se trata de resolver problemas que nos cobijan a todos, que nos afectan a todos, debemos estar todos precisamente unidos”, expuso Aguirre.

Un mensaje similar ha tenido Díaz, quien ya había planteado un acercamiento tan pronto Fernández triunfó en las urnas, el 1.º de febrero anterior.



El jefe del Ministerio Público incluso interrumpió un viaje y regresó al país solo para participar personalmente del encuentro.

“Ya tenemos algunos meses que la situación ha estado compleja. Y yo creo que el abordaje tiene que ser un abordaje extraordinario. No podemos seguir haciendo lo mismo, tenemos que hacer algo diferenciado, pues para tratar de proteger al país, no en la institucionalidad”, indicó Soto.

El encuentro se lleva a cabo a puertas cerrados, sin dispositivos electrónicos.



A la cita fueron convocados Chaves (también ministro de Hacienda), el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, así como el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar.

