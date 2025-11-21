Reunión de un solo congresista estadounidense con embajadora tica desata ola de reacciones en Costa Rica

El pronunciamiento de un solo congresista republicano en sus redes sociales y la solicitud de información que realizó, a título personal, a la embajadora de Costa Rica en Washington, provocaron un aluvión de reacciones en Costa Rica.



Todo empezó este jueves luego de que Mario Díaz-Balart, representante afín a Donald Trump, cuestionó en su cuenta de X el proceso de desafuero que enfrenta el presidente Rodrigo Chaves por presunta beligerancia política.

“Remover a un presidente a pocos meses de las elecciones nacionales mediante mecanismos ambiguos pone en riesgo la legitimidad democrática y envía una señal alarmante”, dijo Díaz-Balart antes de señalar que Costa Rica es un “socio fundamental” de Estados Unidos en temas como combate al narcoterrorismo y crimen internacional.



Como Presidente del subcomité encargado de proporcionar la asistencia exterior para respaldar la democracia y a nuestros aliados, me preocupa profundamente la situación que se está desarrollando en Costa Rica. La posibilidad de que un presidente en funciones—en una de las… — Mario Díaz-Balart (@MarioDB) November 20, 2025

Por esto, el congresista aseguró que solicitó una “reunión informativa” a la embajadora Catalina Crespo para conocer “de primera mano” lo que está ocurriendo en el país.



El primero en salir al paso de esas declaraciones fue el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que declaró ayer, mediante un pronunciamiento oficial, que los representantes políticos extranjeros no tienen “ninguna incidencia en el proceso electoral costarricense ni en el procedimiento de levantamiento de la inmunidad al Presidente de la República” y aclaró que ese trámite no implica un pronunciamiento sobre la destitución del mandatario, sino un requisito esencial para determinar la viabilidad del proceso.



Minutos después, también el jueves, el Poder Judicial envió un comunicado en el que desmintió que existan “acciones de instrumentalización con fines de persecución política contra el señor Presidente de la República”.



“Los procedimientos de levantamiento de inmunidad remitidos a la Asamblea Legislativa se realizan estrictamente conforme a lo establecido en la Constitución Política y en la legislación vigente”, afirmó la misiva.



Finalmente este viernes, los ocho expresidentes de la República emitieron un pronunciamiento conjunto para defender la democracia y la actuación del TSE en el proceso, además de pedirle a la comunidad internacional no dejarse llevar por “versiones tendenciosas”.

A LA OPINIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Y EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA DE COSTA RICA.



Ante manifestaciones emitidas por personas extranjeras de alto rango político, cuestionando procedimientos constitucionales y decisiones del @TSECostaRica y poniendo en duda la solidez de la… pic.twitter.com/In4uHRJMME — Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) November 21, 2025

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no precipitarse emitiendo juicios a partir de versiones tendenciosas sobre nuestras autoridades electorales. Vivimos momentos en que las tensiones políticas por un proceso electoral que se avecina, se prestan para que algunos actores políticos locales que participan en la contienda, busquen provocar el desprestigio y desacreditación del proceso electoral”, dice el documento.

Este medio intentó comunicarse con Crespo para conocer los alcances de la reunión a la que fue citada, sin embargo, no respondió a los mensajes enviados a su teléfono celular.