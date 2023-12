Resellos, conflicto y mucho control político: un repaso del 2023

“Creo que ahí no hemos visto cuestiones políticas profundas, de hacia dónde vamos, de qué queremos. No estamos debatiendo temas importantísimos como el de Educación, sobre qué hacer con el desempleo, no hay un marco amplio de discusión y entonces la Asamblea queda en un rol de cuestiones menores, de tapar goteras; y entonces, con un Gobierno que se ha dedicado ha hacer cosas extrañas, discutibles y autoritarias, hay que ejercer ese control político”, afirmó Ariel Robles.