Reportan atrasos de hasta una hora en apertura de centros de votación

Aunque las mesas de votación habilitadas por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) tenían que abrir a las 9 a. m., eso no ocurrió así en todas los centros.

Vecinos de Paraíso de Cartago reportaron un atraso en la apertura de la Escuela Fray José Antonio de Liendo y Goicoechea. Una larga fila se formó en las afueras del recinto educativo, ya que el atraso fue de una hora y media (ver video adjunto).

"Estoy aquí, preocupado. No hemos tenido la oportunidad de tener ese derecho del voto. No sé lo que está pasando, porque nunca, nunca ha pasado esto en el cantón de Paraíso. Siempre hemos tenido en el partido una organización muy eficiente, ¿quiénes son los organizadores hoy? Para que nos den la cara, por favor. Necesitamos ejercer nuestro derecho al voto", expresó Manuel Morales, militante del PUSC.

Algunos adultos mayores que estaban en la fila decidieron irse del lugar sin ejercer su derecho. Otros se fueron y regresaron, pero no tuvieron suerte.

"He venido tres veces en el transcurso de esta hora porque se suponía que abrían a las 9 a. m., no lo han abierto y yo creo que esto es un irrespeto hacia los ciudadanos que sacamos el rato para venir a emitir nuestro voto hacia el precandidato de nuestra preferencia. Me gustaría un poquito más de orden y responsabilidad de los encargados hacia nosotros", agregó Ileana Quirós, vecina.