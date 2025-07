¿Renuncias en el gabinete? Esto dicen ministros y presidentes ejecutivos

El sábado anterior, en medio de la presentación oficial del Partido Pueblo Soberano como bandera del “rodriguismo”, la diputada Pilar Cisneros adelantó que “varios” jerarcas del actual gabinete dejarían sus cargos para aspirar por una curul en la próxima Asamblea Legislativa.

Si bien no ofreció nombres, la periodista y vocera de esa campaña reconoció que esas salidas llegarían antes del 31 de julio, fecha límite para que ministros, magistrados y otros jerarcas interesados en participar de la elección nacional renuncien a sus funciones.

Por eso, Teletica.com consultó a ocho miembros del actual gabinete sobre esa posibilidad, todos con nombres que se han vinculado a ese numeroso bloque de diputados que el “rodriguismo” quiere tener.

Nogui Acosta, ministro de Hacienda: “No he valorado renunciar, no tengo aspiraciones”.

Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer: “Yo estaré donde el señor Presidente considere que puedo cumplir mejor el proyecto país. Si el Presidente considera que me debo quedar en esta posición en un nuevo proyecto político, pues nos quedaremos acá, si él considera que puedo llevar mi línea a una Asamblea Legislativa, que está requiriendo hoy más que nunca la reivindicación de mujeres políticas…

“Si el señor Presidente me lo pide, ahí estaré aportando y obviamente dependiendo siempre del apoyo popular que pueda tener cualquier movimiento rodriguista, en este caso ya con el Partido Pueblo Soberano, que ha sido el vehículo oficialmente indicado”.

Mario Zamora, ministro de Seguridad: “En mi condición de ministro me mantendré en el cargo hasta el último día de gobierno, de acuerdo con el compromiso ante el señor Presidente de la República y en función de mis responsabilidades ministeriales y el servicio de la patria. Por lo tanto, me mantendré en mi cargo hasta que el señor Presidente no disponga de otra cosa y de así serlo sería hasta el 8 de mayo del 2026”.

Marta Esquivel, ministra de Planificación: “En este momento, como ministra de Planificación Nacional y Política Económica, estoy plenamente enfocada en atender asuntos de alto interés tanto nacional como internacional.

“(…) mi prioridad es supervisar de manera cercana la labor institucional de Mideplan. Cualquier decisión adicional que tome será comunicada de forma oficial en su debido momento”.

Mary Munive, ministra de Salud y segunda vicepresidenta de la República: “Esperemos al 31 de julio para ver qué se decide”.

Este medio también planteó consultas al presidente ejecutivo del AyA, Juan Manuel Quesada; la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, y el ministro de Justicia, Gerald Campos.

En todos estos casos se está a la espera de una respuesta.

Otra vez

La posibilidad de una “desbandada” en el gabinete de la actual administración no es nueva: A inicios de este 2025, el presidente Rodrigo Chaves comunicó la renuncia de cuatro ministros y un presidente ejecutivo interesados en hacer “grandes contribuciones al país”.

En esa lista estaban Laura Fernández (Presidencia), Mauricio Batalla (Obras Públicas y Transportes), Anna Katharina Müller (Educación) y Francisco Gamboa (Economía); así como el presidente del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Osvaldo Artavia.

En el caso de Fernández, la exministra ya hizo oficial su precandidatura con Pueblo Soberano, partido del que Gamboa es secretario general.

Batalla también había reconocido tener aspiraciones político-electorales, pero renunció a estas en marzo pasado luego de la filtración de un expediente judicial en el que se le acusaba de un supuesto abuso sexual, caso del que fue sobreseído tras llegar a un acuerdo económico con la presunta víctima.