Renuncia tesorero de Pueblo Soberano

Carlos Vásquez Landergreen renunció este viernes a la tesorería y militancia del Partido Pueblo Soberano.



Así lo informó en un oficio dirigido a la asamblea nacional de la agrupación que impulsa la candidatura de Laura Fernández.



En ese documento, del que Teletica.com tiene copia, Vásquez asegura que escribió su renuncia desde el pasado 30 de setiembre, pero que meditó la decisión hasta hoy, cuando finalmente envió la nota.

“Me retiro del PPSO para seguir trabajando por la agenda de desarrollo de nuestro país, para seguir apoyando al Rodriguismo, y ahora al Laurismo, para lo cual formar parte de la estructura de un partido más bien me limita, me estorba y me distrae de las cosas que realmente importan para el verdadero progreso de nuestra Patria.



“Por lo tanto, les comunico mi formal renuncia al puesto de Tesorero Titular del Comité Ejecutivo Superior del Partido Pueblo Soberano, así como a la denominación de Delegado Nacional que es inherente al mismo, y a la militancia misma con el partido”, dice la misiva.



Según la carta, la renuncia es efectiva desde hoy mismo y ya fue comunicada al Tribunal Supremo de Elecciones. ​

La campaña de Laura Fernández confirmó la renuncia de Vásquez mediante un breve pronunciamiento.

“El Partido Pueblo Soberano comunica que el señor Carlos Vázquez Landergreen renunció a su puesto de tesorero del partido de manera inmediata, por razones personales, y así se lo informó al Tribunal Supremo de Elecciones. Le deseamos los mejores éxitos en su futuro”, aseguró el PPSO ante consulta de este medio.

Vásquez Landergreen fue el director del fideicomiso Costa Rica Próspera, una de las estructuras que ahora es investigada penalmente por el financiamiento de la campaña del actual presidente, Rodrigo Chaves.