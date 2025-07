Renuncia segundo partido a coalición de Pueblo Soberano

El Partido Renacer Democrático, uno de los cuatro integrantes que se mantenían en la “coalición de hecho” liderada por Pueblo Soberano, renunció este martes a ese bloque.

Así lo informó el presidente de la agrupación, Daniel Ángel Fernández, a Mayuli Ortega y Laura Fernández, presidenta y candidata, respectivamente, de Pueblo Soberano.

“Consideramos que estas acciones no representan los valores que se prometieron, No son leales, no son honestos y definitivamente no son patrióticos. Por respeto a nuestras bases y a la integridad de nuestro proyecto político, hemos decidido separarnos de la coalición, decisión que ha sido consultada y respaldada por nuestras estructuras”, aseguró el presidente de la agrupación en esa misiva, reproducida por el medio AmeliaRueda.com.

Así, Renacer Democrático se une a Esperanza y Libertad como el segundo partido que abandona esa coalición en cuestión de dos semanas.

Consultada, la diputada Pilar Cisneros, jefa del oficialismo y estratega de la campaña de Pueblo Soberano, aseguró que no tiene ninguna preocupación por esas renuncias y calificó ambas agrupaciones como “prácticamente desconocidas”.

“Yo no tengo ninguna preocupación de que estos partidos se retiren. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos peleando no por partidos, no por posicionar a dirigentes de estos partidos en puestos de elección popular o a cambio de ministerios o a cambio de puesto; no, nosotros hacemos una política totalmente diferente y aquí la gente que se adhiere y la gente que suma, es la gente que quiere un cambio en este país, un cambio radical para tener una Costa Rica dinámica, moderna, donde la institucionalidad esté el servicio del ciudadano y no al revés.