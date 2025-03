Renuncia Royner Mora, ministro de Deportes

El ministro de Transportes, Royner Mora, renunció este miércoles a su cargo.

El anuncio llegó en medio de la conferencia de prensa semanal del presidente Rodrigo Chaves, quien precisamente se encargó de anunciar la baja.

“Hoy me comunicó que toma la decisión de enfocarse en nuevos proyectos, obviamente no puedo ni debo dar detalles, y no lo voy a hacer, pero que son proyectos que lo que buscan es mejorar el bienestar de todo el pueblo costarricense”, aseguró el mandatario.