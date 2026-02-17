Regulación de bicimotos quedará para el siguiente Gobierno

La prometida regulación para las bicimotos o bicicletas con motor quedará para la administración de Laura Fernández.

Pese a que el tema tiene meses sobre la mesa, el viceministro de Transportes y Seguridad Vial, Carlos Ávila, confirmó que llevar adelante esa discusión, en medio del proceso de transición entre gobiernos, es “complicado”.

Se trata de la posibilidad legal de exigir licencia para cualquiera de estos medios de transporte, sin importar su cilindraje o especificaciones.

“En este momento, el ambiente, pues estamos en una transición, sería un poco complicado, pero creo que es un tema que, con la continuidad que tienen las instituciones, el Ministerio, el mismo Consejo de Seguridad Vial, se puede analizar a ver si es necesario tener ese cambio.

“Cuando tienes un montón de abogados vas a tener un montón de opiniones, entonces algunos dicen que esto no es necesario, hay otros que consideran que sí, pero al final de cuentas, creo que esto se produce en una discusión técnica, serán los técnicos los que nos van a decir, más que a los abogados, si se deben hacer estas regulaciones”, aseguró Ávila.

Actualmente, la ley establece que las bicicletas con motor que conservan sus pedales funcionales siguen siendo clasificadas como bicicletas y, por lo tanto, no requieren licencia para ser conducidas, ni tampoco se exigen otros aditamentos especiales como chalecos o luces. También se establece que las motocicletas con cilindraje por debajo de los 50 cc (o 5 kW en caso de los motores eléctricos) son clasificadas como bicimotos.

En ese punto, Ávila sí reconoció interés en endurecer la regulación actual, pues han detectado comercios que venden motocicletas como bicimotos.

“Hay que atacar el tema por varios frentes: una de las situaciones es regularizar que los vehículos que son bicimotos, pues circulen como bicimotos, porque hemos descubierto, hemos entendido que hay algunos comercializadores que están vendiendo motos como bicimotos, entonces la idea es que todos estemos alineados y que lo que son motos se inscriban como motos y tengan el procedimiento habitual y normal.

“En cuanto a la gente que sí anda con las bicimotos actualmente, el tema es el llamado a la atención y sí tiene la Policía de Tránsito la instrucción de que deben verificar que cumplan con los requerimientos de la Ley de Tránsito: chalecos, reflectivos, todos los aditamentos de seguridad, cascos, etcétera, todas esas cosas sí se están verificando actualmente”, aseveró.

Ávila insistió en que el tema se mantiene en el seno del Consejo de Seguridad Vial, pero que en este momento no hay una fecha para su discusión.

