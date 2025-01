Regidor también es investigado por supuestas dádivas para beneficiar a empresario

Jorge Arturo Campos Araya, actual regidor de Alajuela y excandidato a alcalde por esa provincia, es uno de los investigados en el caso “Richter”, derivado del expediente “Madre Patria” (ver video adjunto de Telenoticias).

Campos, quien fungía como secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), al parecer, sirvió de enlace entre el diputado Leslye Bojorges y un empresario autobusero, identificado como Jonathan Herrera.

De acuerdo con las intervenciones telefónicas, el 23 de noviembre de 2023, Campos habla con Herrera, este último señala los problemas que ha tenido con el Consejo de Transporte Público (CTP) para obtener los permisos y concesiones de las rutas de autobús.

“Arturo le pregunta que si está en comunicación directa con Leslye, ‘el mae lo está ayudando o lo está abandonando’. Jonathan le contesta que ‘el mae me está ayudando’. Arturo le dice que la idea ‘es que nos ayudemos entre los dos’”, dice el informe.

En esa misma llamada, el empresario le ofrece una oficina cerca de su casa al abogado y actual regidor de Alajuela, al parecer como parte de las dádivas por sus favores.

“Jonathan le pregunta que si puede sacar un ratito el sábado en la mañana y venir. Él le da los locales, para que escoja cuál quiere, hay un local muy grande que él (Arturo) puede poner una vara de operaciones, que le cabe. Tiene baño, tiene patio, tiene todo”.

“Arturo le responde que eso es lo que ocupa, Jonathan le menciona que él (Jonathan) se compromete a sacar el día solo para él (Arturo). Arturo le comenta que le da pena, por poner a la secretaria a llamarlo, que sabe que es una falta de todo, pero andan ‘desesperadones’”.

Jorge Arturo Campos es un militante activo de la Unidad Social Cristiana, ha liderado los procesos de elecciones internas y se ha desempeñado como coordinador de elecciones presidenciales y legislativas.

Consultado por Telenoticias indicó:

“Me encuentro estudiando el expediente y la información que ha circulado entorno al mismo. Quiero aclarar que no he recibido ningún dinero que me involucre en este caso y me pongo a las órdenes de la Fiscalía para colaborar con lo que corresponda”.

En este caso se investigan presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.