¿Reducir cuórum mínimo para sesionar? Esto propone futura diputada

La diputada electa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, impulsará una reforma para permitir que el Plenario pueda sesionar con la presencia mínima de 29 diputados, en lugar de los 38 legisladores que se requieren en la actualidad.

La propuesta, según la abogada, buscaría empatar al Congreso tico con otros países en donde se puede sesionar con muchos menos diputados, de manera en que esta cifra no se vuelva un impedimento para trabajar.

“Resulta que el cuórum en Costa Rica es una rareza porque requiere de mayoría calificada para sesionar y en el mundo nadie lo ve así. Hay congresos que ponen un mínimo de un 10%, por ejemplo, y lo que estamos proponiendo nosotros es que tengamos mayoría simple (mitad más uno).

“Porque cuando Costa Rica aprobó ese número de 38, nuestro Congreso tenía diputados sustitutos, que si faltaban diputados titulares, los suplentes ocupaban el lugar, entonces el cuórum no era un problema. En el 61 se reformó la Constitución, se aumentó el número de diputados propietarios, pero se eliminó la figura del diputado suplente y se quedó suelto eso por ahí, no fue una reforma integral”, explicó Gordienko.

La futura legisladora defendió que la modificación cambiaría únicamente la cifra mínima para sesionar, un número que dijo no tiene mayor importancia en comparación, por ejemplo, con las votaciones.

“El que para abrir una sesión haya que tener una cantidad tan alta de diputados no cumple una función verdaderamente importante para la democracia, ni para preservar los derechos de las minorías en un parlamento, y más bien se ha convertido en un arma de filibusterismo que retrasa la aprobación de muchos proyectos”, añadió.

Sin embargo, propuestas similares se han calificado como una “alcahuetería” en el pasado, precisamente porque 38 de 57 diputados para muchos es una cifra aceptable en el entendido de que ese es el trabajo de los legisladores.

“Ese es el único argumento que en realidad hay en contra, pero lo interesante es que el diputado que no asiste no recibe su paga, ¿verdad? Así que el incentivo para asistir al minuto de la apertura del Plenario puede ser el económico para algunos diputados o puede ser verdaderamente el interés de lo que se va a discutir o de los temas que están ahí en la mesa, en la lista de Plenario de ese día.

“Yo sinceramente no creo que porque bajemos el cuórum para abrir la sesión vaya a caer mucho la asistencia. Puede caer a la hora de abrir la puerta, pero no a la hora en sí de que las discusiones importantes se estén sosteniendo. Recordemos que el diputado cumple muchas funciones, una de esas es parlamentar, que es muy importante, otra es legislar, otra es realizar control político y mucho tiene que ver con atender comunidades, con atender grupos diversos de la sociedad”, insistió Gordienko.

La abogada añadió que, una vez llegue a Cuesta de Moras, impulsará también reformas de orden electoral, lo mismo que cambios en la gobernanza del Ministerio de Educación Pública (MEP) y soluciones para atender las listas de espera de la CCSS, entre otras.

