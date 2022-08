Recope busca apoyo para abrirse al mercado del gas natural

18 de agosto de 2022, 11:45 AM

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) impulsa una reforma legal que le permita comercializar en el país gas natural y otros hidrocarburos menos contaminantes.



En esa propuesta se incluye también el llamado “oxigás”, la mezcla de alcohol con gasolinas que, según el presidente de Recope, Juan Manuel Quesada, reduciría hasta en un 15% las emisiones contaminantes con respecto al Diésel, el Súper o la Regular.

Hoy, en comparecencia ante los diputados, Quesada defendió el gas natural como la “segunda fuente energética del mundo” y una apuesta fuerte para sustituir el búnker y el Diésel en muchas industrias.

Sin embargo, reconoció no tener estudios que respalden esa rentabilidad, pero sí el conocimiento de que la industria está ansiosa por tener esa posibilidad si se le da la seguridad energética necesaria.

“No hay un estudio particular; pero, sin lugar a duda, y a mí no me cabe duda como experto en la materia, que la industria debería estar muy enfocada en sustituir el uso de búnker o diésel por gas natural si alguien se los ofreciera con seguridad energética, ese es el negocio en el que Recope debería estar”, dijo a los legisladores.