Quitar dietas y endurecer permisos: esto propone Villalta por ausencias de diputados

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó este lunes un proyecto de ley para castigar las ausencias de los diputados y endurecer los requisitos para que los legisladores puedan faltar a trabajar.

Se trata de un nuevo intento del líder frenteamplista por regular ese vacío normativo, pues ya había presentado un texto casi idéntico en 2022, a finales de su segundo paso por la Asamblea Legislativa, que fue archivado sin mayor trámite.

La nueva propuesta, que se tramita bajo el expediente 25.633, llega apenas horas después de que el actual Congreso no pudiera sesionar por falta de cuórum. La primera vez que le sucede desde que entró en funciones en mayo anterior.

“Los escándalos en los que se ven envueltos los diputados por ausentarse constantemente de los órganos legislativos y faltar en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales debilitan día a día la democracia representativa y socavan la confianza de la ciudadanía sobre esta Asamblea.

“Sin duda, es indignante que las diputaciones ni siquiera se presenten a trabajar, en algunos casos, por meses y aun así continúen recibiendo las dietas”, justificó Villalta.

Con el cambio, los diputados que se ausenten del Plenario o comisiones por motivos privados o personales, no vinculados con el ejercicio del cargo, no podrán cobrar sus respectivas dietas. Esto incluye viajes fuera del país.

“Cuando la ausencia sea por motivos relacionados con el ejercicio del cargo o situaciones de fuerza mayor, deberán tramitar el permiso respectivo explicando de forma clara y específica los motivos de la ausencia y aportando la documentación que los respalde; de lo contrario, la presidencia rechazará la licencia”, reza la propuesta.



