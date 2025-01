¿Quiénes se van? Casa Presidencial anuncia que este jueves habrá cambios en gabinete de Chaves

Por medio de un video, Casa Presidencial invitó esta noche a una transmisión especial mañana jueves para anunciar nuevos cambios en el gabinete de Rodrigo Chaves.

El anuncio llega poco antes de que venza el plazo legal para que los ministros o jerarcas interesados en la presidencia o vicepresidencias de la República, en las elecciones de 2026, renuncien a sus cargos actuales.

Desde hace varias semanas se rumora con fuerza que Laura Fernández (Presidencia) y Mauricio Batalla (MOPT) serían parte de esas bajas que apuntarían a colocarlos a ambos en una fórmula presidencial del “chavismo”.

Hoy, además, se reveló que también podría dejar su cargo la cabeza de Educación, Anna Katharina Müller.

“De que vienen renuncias, vienen. No le puedo decir quiénes ni cuántas, pero el anuncio se hará. Lo que sí no se dirá es para qué puestos aspirarán esas personas, pues eso es algo que aún no se ha decidido”, dijo hoy a este medio la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros.

La transmisión, según dijo Casa Presidencial, iniciará a las 12 mediodía desde Zapote.