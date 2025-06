¿Quién dio la orden de poner a funcionar el cuestionado sistema ERP?

Héctor Arias, director del Plan de Innovación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aseguró este martes que él fue el responsable de dar el banderazo de salida al cuestionado Sistema de Planificación de Recursos Empresariales de la Caja, conocido como ERP.

Lo hizo ante las consultas de los diputados de la comisión que investiga las presuntas irregularidades en esa institución, interesados en entender si existió una “presión política” por poner en funcionamiento el sistema, incluso ante las advertencias técnicas que recientemente han salido a la luz.

Rocío Alfaro, del Frente Amplio, subrayó que un informe de auditoría reveló que los puntos más relevantes en temas como normativa, infraestructura, estrategia o capacitación no se cumplieron y que eso se advirtió a la Dirección de Innovación, que decidió igual lanzar el programa.

“Todos los que tenían que dar criterios técnicos dicen que no estaba en condiciones, entonces le pregunto: ¿quién dio la orden de que entrara en funcionamiento?”, cuestionó Alfaro.

Tenemos pruebas de sobra de que no había condiciones técnicas, alguien aquí tomó una decisión política de ponerlo a funcionar, alguien tomó esa decisión de ponerlo a funcionar.

Ese intercambio sirvió de base para la discusión en el órgano, que se centró en sentar responsabilidades por la larga lista de efectos que autoridades de salud, sindicatos e informes internos han señalado producto de la implementación del ERP, entre otros, alertas por impacto de salud y seguridad de los pacientes, atención hospitalaria comprometida, afectación masiva de los servicios médicos de usuarios, de insumos de uso común y la suspensión de procedimientos y servicios esenciales.

El oficialismo cuestionó que, lejos de priorizar la implementación de un sistema para ordenar a la Caja, se señale su entrada en operación y se ventile información confidencial “para buscar culpables” y manipular la información.

“Negligencia y corrupción es no querer implementar soluciones ya probadas, que vienen a descubrir malas prácticas institucionales, que afectan la salud económica de la institución y, finalmente, la salud de los costarricenses. El sistema satisface lo pactado”, insistió el diputado Daniel Vargas.

Sin embargo, hasta los propios hospitales han cuestionado los problemas que el sistema ha traído en su operación, por ejemplo, en el reabastecimiento de las farmacias.

“Aquí se quiere generar una cortina de humo al decir que no se quiere que el ERP entre a funcionar; no, sí se quiere, pero que entre a funcionar bien, no poniendo en riesgo la vida de los costarricenses”, insistió Alfaro.