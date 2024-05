¿Qué tan viable es la extradición de ticos?

El día de ayer, 29 de mayo de 2024, el Plenario Legislativo definió la comisión especial que se encargará de analizar la reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses.

Actualmente, la Constitución establece que “ningún costarricense puede ser obligado a abandonar el territorio nacional”.

Teletica.com conversó con tres abogados constitucionalistas, con el fin de conocer su posición acerca del proyecto que plantea modificar este escenario.

Por este motivo, Hernández señala que, al detectarse una imperfección en el procedimiento, el proyecto deberá archivarse.

Fabián Volio ve “factible y necesario” el proyecto de extradición, pero justifica la necesidad de una reforma constitucional.

Eso sí, no cree que sea un tema por el que se necesite una Asamblea Constituyente, a diferencia de Hernández.

Fernando Zamora, por su parte, fue claro: “No hay justificaciones jurídicas para no aprobar la extradición”.

Según Zamora, a la Sala Constitucional se le consultó si Costa Rica podía firmar el Estatuto de Roma (Constitución de la Corte Penal Internacional), que establece la entrega de nacionales a otro país para ser juzgados.

“La Sala respondió que, de acuerdo con la técnica de interpretación histórica, no es equiparable el concepto de expulsión de nacionales establecida por el Artículo 22, inciso quinto del lote de Convención de Derechos Humanos, con la extradición por delitos graves”, detalló Zamora.

Ante la consulta de qué otra opción viable percibe en caso de que no se apruebe la extradición para luchar contra el narcotráfico, Zamora respondió lo siguiente.

“Habría que financiar una seguridad mucho más fuerte, por motivos jurídicos no hay razón para no aprobarla, pero si por motivos políticos deciden no aprobarla, habrá que buscar financiamiento internacional para una buena cárcel”, finalizó.