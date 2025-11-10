¿Qué proponen los candidatos para resolver el eterno dolor de cabeza que es la Ruta 32?

Este lunes, el paso por la Ruta 32 cumple ocho días de estar interrumpido sin que exista ahora mismo una fecha clara para su reapertura.

Los cálculos de diferentes cámaras empresariales estiman que cada día que esa importante arteria al Caribe está cerrada le cuesta al país alrededor de $900 mil por el tránsito de mercaderías y el turismo, sin contar las enormes presas que provoca en el resto de vías alternas.

Sin embargo, ese escenario caótico se repite todos los años, sin que ningún gobierno de turno haya logrado una solución definitiva.

Por eso, con la elección presidencial encima, es importante conocer qué es lo que proponen los aspirantes a la silla grande de Zapote para solucionar este eterno dolor de cabeza.

Douglas Caamaño, candidato de la Alianza Costa Rica Primero, aseguró que trabajaría de inmediato en la construcción de túneles falsos que permitan que los derrumbes no cierren la vía, al tiempo que impulsaría un monitoreo en tiempo real y modelos predictivos para mitigar los impactos de eventuales cierres, y fortalecer las rutas alternas hacia y desde el Caribe.

Ronny Castillo, aspirante de Aquí Costa Rica Manda, subrayó que la Ruta 32 es un ejemplo de la ineficiencia y falta de planificación en el Estado, por lo que su propuesta incluye la instalación de un régimen de emergencia para direccionar recursos y atender la integralidad de la vía.

José Aguilar, del partido Avanza, aseguró que para solucionar el problema en la Ruta 32 se necesita de una planificación seria, que permita la construcción de una carretera nueva mediante “concesiones agresivas” para mitigar el costo que implica la “tragedia” actual.

Ana Virginia Calzada, aspirante del Centro Democrático y Social, calificó el problema en la vía como una “herida abierta” para el Caribe y la economía nacional, y aseguró que su compromiso pasará por recuperar la gobernanza del MOPT y completar la ampliación de la Ruta 32 con estándares técnicos.

Claudio Alpízar, candidato de Esperanza Nacional, reconoció que hay dificultades para los trabajos en la zona del Zurquí al ser una área protegida, pero insistió en que es posible analizar pendientes, la canalización de aguas y la construcción de muros de contención.





Wálter Hernández, de Justicia Social Costarricense, aseguró que este domingo duró casi 10 horas recorriendo la Ruta 32 y pudo detallar las enormes deficiencias que tiene esa importante vía, incluidas las nuevas rotondas que inauguró la actual administración.

“Hay que invertir de manera inmediata en los túneles falsos que van a disminuir drásticamente los cierres, porque el tema de los deslizamientos posiblemente no cesen, pero se van a poder controlar de manera más eficiente, lo mismo que la posibilidad de construir islas o puntos de paradas para el transporte de vehículos de carga que permitan priorizar, en diferentes puntos del día, un mayor flujo de personas”, aseveró.

Gilberto Campos, secretario general del Partido Liberal Progresista, del candidato Eli Feinzaig, insistió en que el país debe perder el miedo a hacer inversiones fuertes en obra pública.

“Si la solución es hacer los túneles falsos, hay que hacer los túneles falsos de una vez por todas y evitar los altos costos que implica para el país que una ruta se mantenga cerrada”, afirmó el también diputado.

Fernando Zamora, de Nueva Generación, cuestionó que la protección del ambiente se haya convertido en una excusa para no resolver el problema de la vía.

“Nosotros estamos proponiendo una intervención inmediata. Iniciando nuestro gobierno emitiremos decreto de emergencia en esa ruta e iniciaremos los trabajos de túneles falsos, canalización de las aguas donde se necesita, que es lo que más está provocando derrumbes, y donde sea posible ampliación de la vía.

“No es posible que por una malentendida protección al ambiente estemos más bien perdiendo vidas y abandonando la atención a infraestructura que es vital para el desarrollo”, afirmó.

Laura Fernández, de Pueblo Soberano anunció cuatro puntos para atender la problemática en la Ruta 32, incluido el tren de carga por medio de concesión de obra pública, el desarrollo de la totalidad de la nueva ruta a San Carlos, la intervención de la zona montañosa de la Ruta 32 y la transformación del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) “en una Autoridad de las Alianzas público-privadas para aprovechar más y con mayor eficiencia estas modalidades de desarrollo de proyectos. Esto será por medio de una reforma legal que nos permita la transformación del CNC”.

Natalia Díaz, de Unidos Podemos, también propuso soluciones en tres vías: la inversión inmediata para completar los estudios geotécnicos y ejecutar una intervención en estabilización y túneles falsos; la modernización integral de la carretera con monitoreo constante y la el desarrollo de una ruta alterna funcional para garantizar conectividad.

Boris Molina, aspirante de Unión Costarricense Democrática, aseguró que la solución a esa problemática no pasa por “inventar el agua tibia”.

“Se necesita hacer la ampliación a cuatro carriles en tramos como el de Río Frío hasta Limón. Mejorar el drenaje pluvial y alcantarillado. Mejorar la coordinación entre la Policía de Tránsito y Cosevi para control y respuesta rápida ante incidentes y mejorar la demarcación, así como incorporar al ICE como constructora de obra pública”, afirmó.

Finalmente, Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, aseguró que sus propuestas pasarán por la intervención inmediata de todas las cunetas y contracunetas para el manejo del agua, con especial prioridad en las cimas de los taludes. Así como levantamientos topográficos para la implementación de obras menores para el manejo del agua en todo el sector de la carpeta asfáltica y señalamiento horizontal y vertical, lo mismo que la búsqueda de recursos para iniciar con la implementación de túneles falsos.