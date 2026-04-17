¿Qué pasa si el actual Congreso no logra votar los informes en el caso de Fabricio Alvarado?

La actual Asamblea Legislativa trabajará hasta el próximo 28 de abril, el último día de sesiones de los 57 diputados del periodo constitucional 2022-2026.

Eso incluye a Fabricio Alvarado, el líder del Partido Nueva República (PNR) y quien hoy es señalado por presunto acoso sexual por la exdiputada de esa misma agrupación, Marulín Azofeifa.

La comisión especial investigadora que analizó el caso presentó este viernes tres informes al respecto: dos que recomiendan sancionar a Alvarado y uno más que lo libra de toda responsabilidad.

Diferentes bancadas de oposición han exigido al Congreso apurar el paso a ese expediente y darle término en esta legislatura, antes de que el parlamentario deje su curul.

Se prevé que el Directorio conozca esos informes entre el martes y miércoles de la próxima semana, es decir, una semana antes de que sus funciones acaben.

¿Qué pasa entonces si la actual Asamblea no logra conocer ese expediente a tiempo?

Esa respuesta, hasta hoy, no existe.

Vale recordar que el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas se aprobó apenas en 2021 y nunca se había utilizado.

Es decir, que no existe antecedente de una situación como la que tiene lugar en Cuesta de Moras, con ajustados plazos que podrían no cumplirse.

Kattia Jiménez, subgerente de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa y quien estuvo asignada a la comisión investigadora, reconoció a Teletica.com que no existe un criterio técnico que determine con certeza cómo proceder en ese escenario, y que el departamento legal del Congreso no puede actuar de oficio, de manera que esa posición solo se analizará si un diputado así lo consulta, algo que hasta este viernes no ha sucedido.

El socialcristiano Alejandro Pacheco, quien presidió el órgano investigador, reconoció que encontraron problemas en el trámite del proceso y apuntó que los plazos deben ser revisados.

“Ha sido un proceso complicado, le hemos encontrado muchas falencias a la ley (reglamento). Acordémonos de que esta ley fue aprobada en el 2021 y es la primera vez que se aplica. “Creemos que los plazos son muy cortos, que trae algunas cosas que hay que revisar, que las diputaciones tenemos que revisar para reformarla y nos pusieron a correr”, dijo Pacheco.

Esos plazos ajustados, según el diputado, evitaron que las partes involucradas hicieran sus conclusiones y se alcanzara un eventual consenso sobre la decisión final.

El Directorio deberá fijar una fecha para c﻿onocer los informes y realizar la votación final.

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