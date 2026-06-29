“Que esta sea la primera y última vez”: Plenario no puede sesionar por falta de diputados

Por primera vez en el actual Congreso, el Plenario Legislativo no pudo sesionar por falta de quórum.

A la sesión de este lunes llegaron solo 37 diputados, uno menos del mínimo legal para que pudiera iniciar la sesión.

Entre las ausencias hubo 12 legisladores del oficialista Pueblo Soberano, así como tres del Frente Amplio y cinco de Liberación Nacional.

“Yo espero que esta sea la primera y última vez que pase, porque es una decepción para todos los costarricenses que hoy querían escucharnos y ver las decisiones que se iban a tomar acá”, lamentó la presidenta del Congreso, Yara Jiménez.

Entre los ausentes, hay que precisar que la oficialista Kristel Ward se encuentra en licencia de maternidad, mientras que el liberacionista Jesús Calderón sufrió un accidente de tránsito esta mañana, que lo mantenía internado en el Hospital Monseñor Sanabria.

Hasta ahora, este Congreso se había caracterizado por su elevada convocatoria, explicada principalmente por la mínima diferencia que existe entre el número de curules del oficialismo (31) y la oposición (26).