¿Qué es el voto de censura al que se enfrenta el ministro Nogui Acosta?

“No es fácil para un ministro, que además tiene que estar en un diálogo permanente, tener al frente a interlocutores que ya no lo consideran adecuado para el cargo. Lo vimos en su interpelación, con diputados que ya no solo cuestionaban su integridad profesional, sino también personal, esas son cosas que pesan, porque es un poder de la República, no es cualquiera el que está perdiendo la confianza en uno, es un peso fuerte que no todos pueden cargar”, añadió Araya.