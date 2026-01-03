¿Qué dijo Ariel Robles tras la captura de Nicolás Maduro?

Los candidatos a la presidencia de la República brindaron sus posiciones tras la captura de Nicolás Maduro.

Uno de ellos fue Ariel Robles, aspirante a la presidencia por el Frente Amplio. En un comunicado de prensa, Robles emitió su posición al respecto.

"Esto no se trata de a quién he reconocido en diferentes momentos como un dictador en la figura de Nicolás Maduro y lo que representa, así como sus múltiples señalamientos autoritarios. Esto tiene que ver con violentar claramente el derecho internacional y abrir una ventana de peligro para el mundo. Se trata de legitimar cada vez más que un país grandote y con ejército bombardee e invada a cualquier otro", comentó Ariel en un comunicado de prensa. Y agregó: "Detesto el autoritarismo y las dictadura. Así como también detesto la guerra. Siempre he sido un pacifista; creo en la paz como vía para solucionar los problemas".

Robles, también, apuntó que "las personas inocentes que hoy sufren con miedo a las bombas y las balas nos deben llenar de dolor. La invasión militar de Estados Unidos en Venezuela, esos bombardeos, son un mensaje de guerra. Es devolver la guerra a Latinoamérica y eso solo va a traer más problemas, más migraciones, más desigualdad y más dolor".

Por su parte, Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), externó que "en Costa Rica aborrecemos las dictaduras y las posturas autoritarias, por ello, hoy luchamos para no llegar a ese punto en nuestro país".

También, José Aguilar Berrocal, aspirante a la silla presidencial por parte de Partido Avanza Costa Rica, quien dijo ver "con esperanza lo sucedido en Venezuela".

"Ha caído un líder que estaba coordinando operaciones de narcotráfico y tráfico y trata de personas, que estaba amañando elecciones democráticas y torturando a opositores políticos", agregó.

Además, Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos, envió un comunicado oficial en el que destaca que "como latinoamericana, respaldo el accionar del presidente Donald J. Trump y saludo el éxito de la operación realizada en Venezuela".

Díaz citó que "durante 25 años, el chavismo destruyó Venezuela, 8 millones de exiliados, tortura, asesinatos y un narcoestado que trajo consecuencias para toda la región y Costa Rica no fue la excepción".

Por su parte, Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional, escribió en sus redes sociales que "la neutralidad de nuestro país debe ser una guía de nuestras posiciones en política internacional, nunca estaremos de acuerdo con la guerra, pero tampoco con la usurpación del régimen democrático por autócratas en todas las naciones del mundo".



Juan Carlos Hidalgo, candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también escribió en redes sociales al respecto. "El mundo libre debe celebrar hoy el fin de una de las peores dictaduras que ha conocido América Latina", mientras que Fabricio Alvarado, de Nueva República, publicó que "hoy es un día de justicia para el pueblo venezolano".

Además, Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), dijo que "Venezuela debe volver a la democracia y al respeto de la voluntad popular". Por último, Douglas Caamaño, Alianza Costa Rica Primero, destacó que "la izquierda de Latinoamérica solo deja hambre, desempleo y narcotráfico".

Walter Rubén Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense, también envió su mensaje: "mi solidaridad total con el pueblo venezolano, esperando que la Democracia se imponga sobre cualquier tipo de dictadura. Son horas complejas y difíciles, el régimen chavista madurista está en caída".



Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, puntualizó que "Costa Rica, como nación sin ejército, tiene la responsabilidad histórica de defender con firmeza el derecho internacional y de promover la solución pacífica de conflictos".

"Costa Rica debe retomar su liderazgo regional y apoyar una transición democrática, en paz y con respeto a la autodeterminación de los pueblos y a los derechos humanos", citó.

Por último, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), no se quedó atrás y emitió su posición oficial: "Me regocijo de la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro, quien ahora tendrá que responder por sus crímenes a nivel internacional".

"Después de años de oscuridad llega la luz para millones de venezolanos, para millones de familias separadas por el exilio (...). Apoyaré la paz en el continente y a una Venezuela libre y democrática", concluyó.