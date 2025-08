¿Qué dicen otros candidatos acerca de la prueba de polígrafo que se hizo Laura Fernández?

La Campaña de Laura Fernández, candidata a la presidencia por el Partido Pueblo Soberano, divulgó este viernes por la tarde un documento que sostiene que la candidata se sometió a un detector de mentiras para “certificar” que no tiene ningún vínculo con el crimen organizado o el narcotráfico.

Otros aspirantes a la presidencia reaccinaron esta misma tarde al tema. Ellos no solo dudan de la veracidad de ese método como una prueba científica, sino también de convertirlo en un tema para la venidera campaña electoral.

Eso sí, algunos señalaron que estarían dispuestos a someterse a la misma prueba, pero con reglas claras y no en privado, tal y como lo hizo ella.

“Las pruebas de polígrafo tienen sus bemoles, al punto que en muchos países no son admitidas como prueba en un proceso judicial, así que las cosas hay que tomárselas con cautela, en todo caso, si alguien se quiere hacer una prueba para demostrarle a la sociedad que no miente debería ser en público, en privado no demuestra nada. Sí me da impresión que es un show, un espectáculo político más como el que nos tiene acostumbrado el chavismo.

“No tendría problema en someterme a una prueba, pero debería ser con reglas claras, frente al público, no en un espacio privado”, cuestionó Eli Feinzaig, quien valora la posibilidad de volver a ser candidato del Liberal Progresista.

Ariel Robles, aspirante del Frente Amplio, calificó como un ridículo que ese tema se mencione en campaña.

“Las pruebas de polígrafo mi percepción personal es que no necesariamente miden la verdad. Científicamente se ha probado que muchas veces lo que me dicen es por ejemplo el nerviosismo que pueda tener una persona. Pero bueno, en temas de narcotráfico, por ejemplo, no tengo ningún problema en someterme a una. Pero que esto se vuelva un tema de campaña me parecería un ridículo”, afirmó.

Fernando Zamora, de Nueva Generación, cuestionó también la certeza de esa prueba, sobre todo en medio de una elección presidencial.

"Yo soy abogado y ustedes saben que los abogados tenemos la experiencia de saber que esas pruebas no son 100% o tienen un alto grado de incerteza o de error, entonces para algo tan serio como es la presidencia de la República, a mí me parece una charlatanería eso de decir que en un debate reducir el debate a ese tipo de argumentos o de medios”, indicó.

Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, aseguró que se sometería a la prueba, pero que esa no es la única forma de demostrar probidad.

“Yo me sometería a una prueba de polígrafo para demostrar que no tengo vínculos con el narcotráfico, ni el crimen organizado ni el lavado de dinero, por supuesto que nunca he cometido actos de corrupción ni los he encubierto. Sin embargo, me parece el polígrafo es solo un instrumento, puede haber muchas otras maneras de demostrar la probidad en la función pública”, expresó.

Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional, fue más allá y señaló a la oficialista Pilar Cisneros en esa discusión.

“Esto surge en razón de que la misma diputada oficialista, Pilar Cisneros, pues ha dicho, como asesora que ha sido de varios profesionales y de varios políticos, que ella les enseñaba a mentir y que justificaba que en alguna forma mintiera.

“Tal vez doña Laura Fernández, que tiene muy de cerca a doña Pilar Cisneros, quiere curarse en salud con la posibilidad de usar el aparatito para medir las mentiras, para salirse de esa asesoría que tal vez está recibiendo de una diputada, de una comunicadora, que en algún momento dijo que mentir era válido en algunas ocasiones", dijo.

Natalia Díaz, de Unidos Podemos, dudó de la fiabilidad del método, pero no aclaró si se sometería o no al examen.

"Lo que yo sé es que esas pruebas se usaban principalmente en agencias de seguridad para investigar a criminales. Y tengo entendido que ya ni siquiera se usan mucho, precisamente por su poca fiabilidad.

"Por dicha en toda mi vida personal y profesional nadie me ha pedido someterme a una prueba así, ni lo he necesitado para demostrar que digo la verdad. Con mi palabra ha sido suficiente. Cuando uno actúa con coherencia, cuando ha construido confianza con hechos, a uno le creen sin necesidad de conectarlo a una máquina", cuestionó.

Finalmente, José Aguilar, aspirante de Avanza, dijo no estar seguro del instrumento, pero tampoco tener el conocimiento técnico para cuestionarlo.

"Para serle completamente sincero, no estoy familiarizado con ese instrumento, no es mi área de expertise, entonces, de buenas a primeras, no tendría como poder indicarle con claridad si eso es 100% veraz o no. La verdad es que no tengo ese conocimiento técnico y prefiero no hablar sin saber”.

Este medio también realizó consultas a las campañas de Fabricio Alvarado (Nueva República) y Claudia Dobles (PAC), sin embargo, al momento de la publicación de esta nota no se tenía respuesta.

Por su parte el candidato del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, declinó a participar del artículo.