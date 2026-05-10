¿Qué dice el nuevo canciller sobre candidatura tica para presidir la ONU?

El nuevo canciller de la República, Manuel Tovar, afirmó ﻿que la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan para asumir la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas tiene “enormes chances”, aunque reconoció que la competencia internacional será compleja.



Tovar aseveró que la actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNTAD) cuenta con una trayectoria internacional “extraordinaria” y una “demostrada y efectiva capacidad negociadora”.

“Creo yo que también respondiendo por supuesto al criterio de rotación, que es la práctica que la ONU suele seguir, pues es el turno de América Latina”, señaló el jerarca.

El canciller añadió que buscará reunirse con el saliente ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, para analizar cómo continuar impulsando la candidatura costarricense.

Sin embargo, Tovar también advirtió que el proceso no será sencillo debido al perfil de los otros aspirantes y a la posibilidad de que surjan candidaturas de consenso de última hora.

“No va a ser fácil porque los demás aspirantes son gente que tiene un bagaje o una trayectoria internacional muy fuerte”, indicó.

La eventual elección de Rebeca Grynspan representaría un hecho histórico tanto para Costa Rica como para América Latina. Nunca una persona costarricense ha ocupado la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, considerada el cargo diplomático más importante del sistema multilateral.

Además, la región latinoamericana no lidera el organismo desde el peruano Javier Pérez, quien dejó el puesto en 1991, aunque por tradición existe una rotación geográfica informal entre continentes.

Grynspan cuenta con una amplia trayectoria internacional. Actualmente dirige la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNTAD), pero anteriormente fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998 durante la administración de José María Figueres Olsen.

Su perfil ha sido vinculado durante años a temas de desarrollo, cooperación internacional y reducción de desigualdades, áreas que han ganado relevancia dentro de la agenda global.

La carrera por la Secretaría General de la ONU suele estar marcada por intensas negociaciones diplomáticas entre las principales potencias mundiales y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen poder de veto sobre las candidaturas.