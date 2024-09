¿Qué dice Claudia Dobles sobre una eventual candidatura presidencial?

Ottón Solís, emblemática figura del Partido Acción Ciudadana (PAC), puso este domingo a Claudia Dobles en la palestra política.



En una declaración a TV Sur de Pérez Zeledón, el excandidato presidencial afirmó que el PAC tendría “una excelente candidata para la próxima elección” y de inmediato dijo que, para él, esa candidata será la ex primera dama en la administración de Carlos Alvarado.

Consultada, Dobles agradeció desde Estados Unidos las palabras de Solís, pero se negó a confirmar si esa es una posibilidad que realmente valora.

El presidente del PAC, Fabián Solano, añadió en que la cúpula del partido no tiene, en este momento, ninguna confirmación sobre un eventual interés de Dobles en la candidatura presidencial.



"A mí, particularmente, no me ha dicho que tenga una decisión alrededor de eso. Sé que está muy enfocada en el tema de su paso por el MIT en Estados Unidos, cuando ha estado en el país ha participado de ciertos procesos internos. A mí no me ha comunicado nada. El día que me lo comunique, al igual que otros nombres de otras compañeras que llegaran a decírmela, yo estaría muy contento.