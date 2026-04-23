PUSC le cierra las puertas a nuevos impuestos

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) no apoyará ningún proyecto que cree nuevos impuestos o aumente la carga fiscal del país.

Así lo anunció este jueves el excandidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo, en una conferencia donde presentó al equipo de trabajo que acompañará a Abril Gordienko en el futuro Congreso.

“Hoy anunciamos nuestra oposición rotunda a crear nuevos impuestos o elevar la carga fiscal”, dijo Hidalgo en medio de ese anuncio de las líneas rojas que no tendrán el respaldo del PUSC en el venidero cuatrienio.

Ahí sumó también la negativa a respaldar la posibilidad de que el Gobierno pueda negociar y aprobar nuevo endeudamiento sin necesidad de pasar por el Congreso.

Además, ofreció al Gobierno de Laura Fernández la posibilidad de mediar en la negociación para instalar un equipo de Europol que permita tener vigilancia permanente en los puertos del país, pues según dijo los escáneres que instaló la actual administración no están funcionando.

“No es la pomada canaria que nos prometieron”, aseveró.

