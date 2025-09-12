PUSC decidirá el martes cuál será su posición sobre inmunidad de Chaves

La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) decidirá el próximo martes hacia dónde irán sus nueve votos con respecto al levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, que se someterá a discusión del Plenario el próximo 22 de setiembre.



Alejandro Pacheco, jefe de la bancada socialcristiana, confirmó que la próxima semana se reunirán, junto al candidato Juan Carlos Hidalgo, para intentar un consenso en el tema, aunque sabe que ya hay posturas firmes dentro de la fracción.

“Ya hay diputados que han externado su posición y están cerrados en esa, probablemente una mayoría va a votar de una forma y algunos otros de otra.



“Lo ideal es que fuéramos todos en línea, en conjunto con el candidato, pero hasta que nos sentemos en la reunión de fracción tomaremos esa decisión”, reconoció.

Pacheco aceptó que él, en este momento, está a favor del levantamiento del fuero de improcedibilidad penal del mandatario, pero también reconoció que está abierto a escuchar a sus compañeros y al propio candidato.

Hidalgo, por su parte, se guardó cuál será la línea que llevará a la bancada, pero dejó entrever su posición en el tema.

“Quiero ser claro en señalar que si yo estuviera en los zapatos del Presidente, ya habría renunciado a la inmunidad. Con la fracción tendremos reunión el martes para revisar este tema, cómo he dicho anteriormente es un tema serio que no puede ser tratado a la ligera”, afirmó.

Los nueve votos del PUSC podrían ser claves en esa votación, pues el levantamiento de la inmunidad requiere de al menos 38 votos.

Hasta ahora, solo el Frente Amplio (6) y el PLP (2) han reconocido que pondrán todos sus votos a favor de esa histórica posibilidad, mientras que en Liberación Nacional también se espera que al menos una gran mayoría de sus 18 curules vaya en esa línea.

El oficialismo ya adelantó que el bloque de Pilar Cisneros (8) votará en contra y se presume que Luz Mary Alpízar lo hará a favor.

La mayoría de las diputaciones independientes posiblemente lo harán a favor, dejando así a Nueva República en medio, que hasta ahora no ha dado ninguna luz sobre su decisión.

En cualquier escenario, esa histórica votación será pública.