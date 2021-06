PUSC atribuye a “error humano” problemas con reporte de votos

La presidenta del Tribunal Electoral Interno del Partido Unidad Social Cristiana, Anabelle Lang, atribuyó a un “error humano” los problemas con el reporte de votos tras la convención interna de este domingo y que obligaron a declarar ganadora a Lineth Saborío con solo 12% de las mesas escrutadas.



Lang defendió que el sistema “Siriel”, utilizado por la agrupación, funcionó a la perfección, pero que al personal de los centros de votación “les dio pereza” incluir en este los datos.

Lang admitió que no tenían un plan B para esa situación y prometió que esta tarde, a eso de las 5 p. m., el partido ofrecerá un cuarto corte “mucho mayor”.

La presidenta defendió que a pesar de ese porcentaje tan bajo de escrutinio tienen plena confianza en que la tendencia que favorece a la exvicepresidenta Saborío es la correcta.

De las siete provincias, todas menos Limón reflejaban un apoyo mayoritario para Saborío; sin embargo, hubo quejas con ese dato pues en el Caribe solo se había escrutado una mesa: Matina, donde Erwen Masís lideraba con 486 contra 56 de Saborío y 60 de Pedro Muñoz.

¿Eso qué significa?

“Pueden ser 1.300 cosas, puede ser un fenómeno que todo el mundo salió a votar en ese lugar, puede ser un error al contar los votos, puede ser que no hubieran suficientes miembros de mesa… pero mientras nosotros no abramos esa tula, no lo podremos saber.

¿Están sospechando de fraude?

"Yo no creo, fraude no, lo que puede haber es una equivocación, o bien que el alcalde de allá iba con Erwen y puede ser que él hizo un enorme esfuerzo por conseguir votos, pero en fraude no estamos pensando, no lo descarto, pero no pensamos en eso", finalizó Lang.