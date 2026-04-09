Pueblo Soberano define cómo repartirá a sus diputados en Directorio y comisiones

El Partido Pueblo Soberano anunció, este jueves, cómo repartirá a sus 31 diputados en el Directorio y las diferentes comisiones legislativas de la próxima Asamblea.



El anuncio es relevante porque el oficialismo no solo controlará el máximo órgano legislativo, sino además todas las presidencias de las comisiones.



Además de Yara Jiménez, que ya se había anunciado como futura presidenta legislativa, estarán en el directorio Esmeralda Britton (vicepresidenta), Gerald Bogantes (primera secretaría), Reynaldo Arias (segunda secretaría), Kattia Mora (primera prosecretaría) y Nayuribe Guadamúz (segunda prosecretaría).



A nivel de comisiones, la repartición de espacios quedó de la siguiente forma:

Comisiones ordinarias permanentes



Hacendarios



Nogui Acosta, Daniel Siezer, María Isabel Camareno, Cindy Murillo, Gerald Bogantes y Gretel Ávila.



Jurídicos



José Miguel Villalobos, Marta Esquivel, Wilson Jiménez, Cindy Blanco y Kattia Calvo.



Agropecuarios



Osvaldo Artavia, Royner Mora, Ariel Mora y Ana Ruth Esquivel.



Sociales



Esmeralda Britton, Ana Katherine Müller, Kattia Ulate, Kristtel Ward y Robert Barrantes.



Económicos



Stephan Brunner, Antonio Barzuna, Nayuribe Guadamuz, Fernando Obaldía y Reynaldo Arias.



Gobierno y Administración



Juan Manuel Quesada, Zaira Murillo, Kattya Mora, Mayuli Ortega y Gonzalo Ramírez.

​Comisiones especiales permanentes

Mujer

Mayuli Ortega, Kattia Calvo, Kattia Mora y Ana Ruth Esquivel.

Educación

Zaira Murillo, Ana Katherine Müller, Esmeralda Britton y Gretel Ávila.

Discapacidad y Adulto Mayor

Esmeralda Britton, Cindy Blanco, Kattia Ulate y Robert Barrantes.

Relaciones Internacionales

José Miguel Villalobos, Cindy Murillo, Mayuli Ortega y Juan Manuel Quesada.

Juventud, Niñez y Adolescencia

Royner Mora, Kristel Ward, Kattia Ulate y Robert Barrantes.

Control de Ingreso y Gasto Público

Antonio Barzuna, María Isabel Camareno, Gonzalo Ramírez, Stephan Brunner y Nogui Acosta.

Nombramientos

Marta Esquivel, Gerard Bogantes, Antonio Barzuna y Yara Jiménez.

Redacción

Nogui Acosta, Grettel Ávila, Kattia Mora y Fernando Obaldía.

Consultas de Constitucionalidad

Cindy Centeno, Fernando Obaldía, José Miguel Villalobos y Daniel Siezer.

Honores

Reynaldo Arias, Ana Katherine Müller, Ana Ruth Esquivel y María Isabel Camareno.

Municipales

Nayuribe Guadamuz, Ariel Mora, Reynaldo Arias y Wilson Jiménez.

Ambiente

Zaira Murillo, Stephan Brunner, Ariel Mora y Juan Manuel Quesada.

Seguridad y Narcotráfico

Gonzalo Ramírez, Marta Esquivel, Daniel Siezer y Kattia Calvo.

Turismo

Royner Mora, Nayuribe Guadamuz, Cindy Murillo y Osvaldo Artavia.

Derechos Humanos

Gerald Bogantes, Osvaldo Artavia, Kristel Ward y Wilson Jiménez.

A todas estas comisiones se deberán integrar diputados de las diferentes bancadas de oposición.

La elección del Directorio tendrá lugar el próximo 1.° de mayo, mientras que la integración de los órganos adicionales se anunciará formalmente en las semanas siguientes.