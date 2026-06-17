Proyectos de seguridad del Gobierno generan diferencias dentro del oficialismo

Los proyectos impulsados por el Gobierno en materia de seguridad han generado diferencias de criterio dentro de la propia bancada oficialista.

El paquete de seis iniciativas presentado por la presidenta Laura Fernández no cuenta con un respaldo uniforme entre los diputados del oficialismo.

El legislador José Miguel Villalobos afirmó que aún analiza la viabilidad de varias de las propuestas antes de definir una posición definitiva. Dentro de la Asamblea Legislativa, Villalobos ha insistido en su negativa a aumentar penas como parte de las reformas planteadas.

Los proyectos fueron enviados al Congreso como parte de la estrategia de seguridad del Ejecutivo y ahora iniciarán su trámite legislativo.