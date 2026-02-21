Proyecto que propone extender derecho de lactancia a punto de convertirse en ley

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto del Partido Frente Amplio (PFA) que introduce cambios clave en el derecho de lactancia (vea video adjunto de Telenoticias).

La reforma se aplica al Código de Trabajo y abre la puerta a que las mamás puedan extender disfrutar de ese derecho más allá del plazo ordinario.

"Se incorpora también la posibilidad de ampliar el periodo de lactancia con prescripción médica, ya sea del sector público o privado. Se garantiza a su vez el derecho de la madre adoptante un periodo de lactancia para facilitar el proceso de inducción", explicó el diputado Antonio Ortega.



El plan también amplía horarios para las madres que tengan partos múltiples.

"Asimismo, se establece que la hora de lactancia se otorgará por cada de niño lactante. En el caso de jornadas extraordinarias, las madres en periodo de lactancia tendrán 15 minutos cada 3 horas adicionales a la hora ordinaria para alimentar a su hijo", añadió el congresista.



La medida aplica en las casas de enseñanza del Ministerio de Educación Pública (MEP), universidades tanto públicas como privadas, centros penitenciarios y de detención migratoria.

El proyecto quedó aprobado en primer debate y ahora deberá votarse una segunda vez para ser ley de la república.