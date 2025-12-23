Proyecto propone castigar violencia digital en redes sociales

La violencia en redes sociales va en aumento: troles se esconden tras perfiles falsos para atacar a otros usuarios

Debido a esta situación, un nuevo proyecto de ley busca prevenir y sancionar la violencia digital en Costa Rica.

La iniciativa, presentada por la diputada Cynthia Córdoba, pretende llenar un vacío legal ante el aumento sostenido de agresiones en redes y plataformas digitales, donde mujeres y niñas son víctimas de hostigamiento, amenazas y ataques por razones de género.

Datos de Naciones Unidas revelan que más del 70% de las mujeres en el mundo ha enfrentado algún tipo de violencia digital.

En Costa Rica, un estudio del Colegio de Periodistas indica que casi una de cada cuatro comunicadoras sufrió agresiones en línea durante el último año.

El proyecto establece mecanismos de denuncia más ágiles, preservación de evidencia digital, asistencia legal y psicológica, así como medidas cautelares para retirar o desindexar contenido dañino.

También obliga a las plataformas digitales a actuar con mayor diligencia ante este tipo de casos.

