Proyecto para prohibir exploración y explotación de gas y petróleo se estanca en comisión

“Ayer se canceló la (sesión) extraordinaria y esto no se había acordado para el orden del día de hoy. Creo que esta comisión siempre se ha caracterizado porque ha prevalecido el orden y la transparencia y no me parece lo que está ocurriendo”, criticó con evidente molestia Morales, poco antes perder la votación para posponer el conocimiento de ese y otros expedientes.